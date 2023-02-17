Директор агентства отримав за роботу півмільйона гривень

Служби безпеки України затримали чоловіка, який виготовляв рекламні борди з агітацією приєднання до Росії Херсонської області. За інформацією правоохоронців, колаборант сам запропонував росіянам стати піар-менеджером для псевдореферендуму, «перереєстрував» своє рекламне агентство і уклав з окупантами угоду на виготовлення піар-продукції. Про затримання директора PR-агенства прес-служба СБУ повідомила у п'ятницю, 15 лютого.

Колаборантом виявився директор херсонського рекламного агентства, який добровільно запропонував росіянам провести рекламну кампанію на підтримку псевдореферендуму на Херсонщині. «Для цього він особисто займався розробкою «стратегії» ворожої інформкампанії за «приєднання» регіону до складу Росії. Також його підприємство розробило і виготовило гуртову партію листівок та постерів на білборди із закликами на підтримку фейкового плебісциту. Вартість «замовлення» становила більше ніж півмільйона у гривневому еквіваленті. Гроші зловмисник отримував від рашистів у російських рублях», – розповіли у СБУ.

Компанія надала для поширення реклами псевдореферендуму 20 білбордів, встановлених у людних місцях Херсону. Після звільнення міста колаборант намагався сховатися від правоохоронців, але СБУ вдалося затримати його та віднайти агітаційні листівки за псевдореферендум. Чоловіку офіційно повідомили про підозру у колабораціонізмі. Розслідування цієї справи ще триває.

Нагадаємо, нещодавно суд виніс перший вирок за організацію псевдореферендуму в Херсоні. Мешканку селища з Херсонщини засудили за співпрацю з ворогом на позбавлення волі до п'яти років, повідомили в СБУ 23 січня 2023 року. Жінку затримали ще в жовтні 2022 року – вона особисто агітувала місцевих прийти на псевдореферендум щодо приєднання до Росії.