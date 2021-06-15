СБУ затримала на хабарі у 8 тис. доларів двох київських митників
Митники брали хабарі навіть з тих, хто перевозив через Україну товари транзитом
Служба безпеки України (СБУ) викрила злочинну групу, яка займалася вимаганням хабарів на Київській митниці. До складу групи входили двоє митників та посередник.
співробітники Держмитслужби, які
Як повідомила прес-служба СБУ у вівторок, 15 червня, митники вимагали з підприємців гроші за нестворення штучних перешкод у розмитненні товарів. У процесі багатоетапної спецоперації правоохоронці затримали трьох осіб:
- заступника начальника відділу митного поста;
- головного державного інспектора управління запобігання та протидії контрабанді Київської митниці;
- посередника – цивільну особу.
Імен затриманих СБУ не назвала.
«Разова сума отриманого ними хабара становила майже 8 тис. доларів. За оперативною інформацією, незаконна схема зловмисників мала системний характер. Вони збирали “податки у власну кишеню” фактично з усіх груп товарів, які проходили через них: як з товарів, що йшли через Україну транзитом, так і тих, що розмитнювали безпосередньо в Україні», – наголосили в СБУ.
Як повідомляв ZAXID.NET, раніше слідчі Державного бюро розслідувань затримали за систематичне хабарництво двох працівників Галицької митниці.