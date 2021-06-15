СБУ заявила, що до схеми причетні двоє митників і посередник – цивільна особа

Служба безпеки України (СБУ) викрила злочинну групу, яка займалася вимаганням хабарів на Київській митниці. До складу групи входили двоє митників та посередник.

співробітники Держмитслужби, які

Як повідомила прес-служба СБУ у вівторок, 15 червня, митники вимагали з підприємців гроші за нестворення штучних перешкод у розмитненні товарів. У процесі багатоетапної спецоперації правоохоронці затримали трьох осіб:

заступника начальника відділу митного поста;

головного державного інспектора управління запобігання та протидії контрабанді Київської митниці;

посередника – цивільну особу.

Імен затриманих СБУ не назвала.

«Разова сума отриманого ними хабара становила майже 8 тис. доларів. За оперативною інформацією, незаконна схема зловмисників мала системний характер. Вони збирали “податки у власну кишеню” фактично з усіх груп товарів, які проходили через них: як з товарів, що йшли через Україну транзитом, так і тих, що розмитнювали безпосередньо в Україні», – наголосили в СБУ.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше слідчі Державного бюро розслідувань затримали за систематичне хабарництво двох працівників Галицької митниці.