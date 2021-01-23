Ворожим агентом виявився сепаратист з Генічеська Едуард Коваленко

СБУ затримала мешканця Херсонщини Едуарда Коваленка, який нібито за вказівкою російського ФСБ отримав завдання і грошову винагороду за сприяння поширенню масових протестів, зокрема, проти підвищення тарифів. Про це повідомила прес-служба СБУ у суботу, 23 січня.

«Завдання було сприяти поширенню штучно спровокованих масових протестів і, зокрема, так званого «тарифного майдану». Метою була дискредитація органів державної влади і дестабілізація ситуації в країні. Для цього він вже організував низку протестних заходів», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що фігурант також очолював одну з проросійських партій. Він за вказівкою ФСБ РФ здійснював збір інформації про кризові явища в соціально-економічній сфері.

«За задумом російських спецслужб це повинно було сформувати стійкий протестний потенціал в прикордонному з тимчасово анексуваним Кримом регіоні, а згодом – поширитися і по всій країні», – додали в спецслужбі.

За даними СБУ, в лютому 2020 року чоловік під час перебування в Сімферополі за завданням російських кураторів провів зустріч з так званим главою Криму Сергієм Аксьоновим.

«Російський агент також отримав доручення ініціювати збір підписів серед населення Херсонської області щодо відновлення водопостачання в АРК і розгорнути відповідну інформаційну кампанію. Крім цього, він повинен був популяризувати сепаратистські настрої і ідею автономізації окремих областей України», – додали в спецслужбі.

За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст.110 КК України). Триває розслідування.

Російському агентові також доручили ініціювати збір підписів серед населення Херсонської області щодо відновлення водопостачання до Криму та розгорнути відповідну інформаційну кампанію. Крім цього, він мав популяризувати сепаратистські настрої та ідею автономізації окремих областей України.

Під час перебування у тимчасово окупованому Луганську у травні 2020 року фігурант був завербований представником так званої «МДБ ЛНР» і отримав псевдонім «Джигурда».

Водночас імені затриманого у СБУ не називають.

Як пише херсонське видання «Мост», йдеться про жителя Генічеська Едуарда Коваленка, якого у 2017 році засудили за зрив мобілізації. В кінці 2019 року його обміняли на українських заручників. Пізніше він повернувся в Україну і навіть збирався балотуватися на місцевих виборах, але його партія СПАС так нікого і не висунула.

Едуарда Коваленка обміняли напередодні нового року. Він – колишній керівник партії «Українська національна асамблея – Українська народна самооборона». У 2015 році він був організатором мітингів проти мобілізації в українську армію в Генічеську. Коваленко закликав блокувати міський військкомат і військові частини. Саме за це його засудили до 5 років позбавлення волі.