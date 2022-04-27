Вступивши до лав тероборони, агент мав зливати інформацію про озброєння і сили ЗСУ

СБУ повідомила про чергових викритих агентів Росії, які різними способами намагалися отримати потрібну для ведення війни інформацію. ФСБ вербує місцеву владу, посадовців оборонних підприємств, один з їхніх агентів за завданням намагався вступити до лав тероборони. Проте їх викривають і затримують.

До прикладу, у Дніпрі агент ФСБ мав вступити до місцевої тероборони і збирати там інформацію про особовий склад, озброєння та позиції ЗСУ. Другого шпигуна затримали у Кривому Розі.

«Робив фото оборонних укріплень на криворізькому напрямку. Працював через закриті канали зв’язку та навіть мав конспіративну квартиру на окупованій території», – повідомив голова Дніпропетровська ОДА Валентин Резніченко.

У СБУ додали, що за завданням російських кураторів він збирав дані про оборону Маріуполя. На випадок провалу агент мав відпрацьовані шляхи «евакуації» та підготовлений для цього автомобіль.

У Житомирській області військова контррозвідка СБУ викрила посадовця оборонного об’єкта, який збирав секретну інформацію про українські бойові літаки та інфраструктуру повітряних сил. Відомості про дислокацію, ремонт та відновлення бойових можливостей військової авіації він передавав через рідного брата та колишнього однокурсника, які співпрацювали з російськими спецслужбами на території РФ.

У Черкаській області СБУ затримала вантажівку з військовими комплектуючими для потреб авіаційної та суднобудівельної галузей, які транспортували до Росії.

Голова однієї з об’єднаних територіальних громад на Миколаївщині передавав окупантам інформацію про розташування позицій ЗСУ у Вознесенському районі.

На Чернігівщині під час окупації місцевий житель добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Він збирав інформацію про дислокацію позицій ЗСУ у передмісті обласного центру, яку згодом використали для ракетних обстрілів.

У Хмельницькому місцева жителька була завербована представниками спецслужб РФ через російську соцмережу «Однокласники». «Вона передавала координати військових та інших стратегічних об’єктів на території регіону. Також поширювала в інтернеті заклики до зміни меж державного кордону та виправдовувала агресію РФ. Жінка працювала за гроші ворога, які отримувала через заборонені в Україні електронні платіжні системи», – повідомили в СБУ.

За всіма випадками проводять розслідування.⠀