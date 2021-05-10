СБУ затримала розвідника бойовиків біля лінії розмежування на Донбасі
Терорист намагався отримати інформацію про українських військових
Служба безпеки України затримала бойовика «ДНР» на Донбасі, який намагався провести розвідку неподалік лінії вогню. Про це повідомила прес-служба СБУ в понеділок, 10 травня.
Завданням бойовика, як зазначає СБУ, було отримання інформаціїі про розташування, а також сили і засоби українських військових.
За даними Донецької обласної прокуратури, затриманий – 45-річний мешканець Горлівки. Він є одним із командирів так званого міністерства оборони «ДНР». В складі терористичної організації перебував з 2016 року.
«Зловмисник здійснював наглядову діяльність на лінії розмежування, а також брав участь у веденні збройного опору, незаконної протидії та перешкоджанні виконанню службових обов’язків співробітниками правоохоронних органів і військовими ЗСУ», – йдеться в повідомленні.
Його затримали 9 травня, під час перевірки в найманця виявили військовий квиток «ДНР» та посвідчення «Общественной организации ветеранов Новоросии».
Йому вручили підозру за статтею про створення терористичної групи чи терористичної організації. Наразі він перебуває під вартою.