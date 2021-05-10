Затриманий бойовик «ДНР» планував провести розвідку поблизу лінії вогню на Донбасі

Служба безпеки України затримала бойовика «ДНР» на Донбасі, який намагався провести розвідку неподалік лінії вогню. Про це повідомила прес-служба СБУ в понеділок, 10 травня.

Завданням бойовика, як зазначає СБУ, було отримання інформаціїі про розташування, а також сили і засоби українських військових.

За даними Донецької обласної прокуратури, затриманий – 45-річний мешканець Горлівки. Він є одним із командирів так званого міністерства оборони «ДНР». В складі терористичної організації перебував з 2016 року.

«Зловмисник здійснював наглядову діяльність на лінії розмежування, а також брав участь у веденні збройного опору, незаконної протидії та перешкоджанні виконанню службових обов’язків співробітниками правоохоронних органів і військовими ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

Його затримали 9 травня, під час перевірки в найманця виявили військовий квиток «ДНР» та посвідчення «Общественной организации ветеранов Новоросии».

Йому вручили підозру за статтею про створення терористичної групи чи терористичної організації. Наразі він перебуває під вартою.