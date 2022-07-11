Служба безпеки України затримала в Одесі російського агента і тим самим запобігла спробам росіян встановити місцезнаходження та переміщення українських військових підрозділів, протикорабельних комплексів і систем протиповітряної оборони у причорноморських районах України. Отримані координати росія планувала використати для здійснення серії ракетних ударів на півдні, повідомив у понеділок, 11 липня, прес-центр СБУ.

За інформацією правоохоронців, затриманий зрадник був завербований представником російських спецслужб для проведення підривної діяльності в Одесі. Для комунікації між собою вони використовували спеціально створений анонімний Telegram-канал. Саме через нього, як стверджує СБУ, агент одержував завдання та звітував про їх виконання.

«Виявлені позиції українських Сил оборони він мав переправляти у вигляді фотоматеріалів та електронних карт з позначками геолокацій. Інше завдання, яке стояло перед зрадником, – це формування розгалуженої агентурної мережі для збору розвідувальної інформації на півдні», – наголосили в СБУ.

Там повідомили, що під час обшуків у затриманого виявили мобільний термінал з доказами незаконної діяльності, у тому числі таємне листування з окупантами.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру у вчиненні злочину. Суд вже його арештував.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо про затримання російського агента, який розвідував позиції української ППО на Дніпропетровщині.