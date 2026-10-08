Затриманому загрожує довічне увʼязнення

Служба безпеки України затримала військового, який самовільно залишив частину, а потім повернувся до служби, щоб шпигувати для росіян. Про це у четвер, 8 жовтня, повідомила пресслужба СБУ.

Затриманий – мобілізований житель Полтавщини. Перебуваючи у СЗЧ, чоловік шукав спосіб швидко заробити грошей і натрапив у телеграм-каналі на російського спецслужбіста. За завданням окупантів він повернувся до свого штурмового полку, щоб шпигувати для російської спецслужби.

«Російських спецслужбістів насамперед цікавили координати найбільшого зосередження особового складу і техніки ЗСУ, а також полігонів, на яких фігурант проходив бойову підготовку», – йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, військовий надіслав росіянам геолокацію, де тимчасово перебував його батальйон, а сам під приводом поїздки до лікарні залишив частину. Насправді ж військовий вдруге вчинив СЗЧ та поїхав додому у Кременчук.

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СБУ вчасно викрила зрадника та вжила заходів для убезпечення військових. Чоловіка затримали та оголосили підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Підозрюваному загрожує довічне увʼязнення та конфіскація майна. Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, 24 вересня СБУ на Харківщині затримала військового, який допомагав росіянам готувати обстріл свого батальйону. Сам військовий планував залишити частину під приводом поїздки до шпиталю.