СБУ зібрала свідчення про катування бойовиками «ДНР/ЛНР» майже 500 українців

У вівторок, 12 червня, Служба безпеки України повідомила, що володіє свідченнями про випадки катування майже 500 громадян України.

Про це правоохоронці повідомили на своїй офіційній сторінці у Facebook. Жертвами є колишні заручники в ОРДЛО, які повідомляли про конкретні факти фізичних катувань і психологічних знущань під час перебування у полоні.

Також СБУ спростувало звинувачення українських правозахисників у насильному утриманні людей для обміну полоненими.

«Служба безпеки України в черговий раз спростовує недостовірні повідомлення щодо існування так званих «таємних в’язниць СБУ». Наголошуємо, що Служба діє виключно в рамках чинного законодавства, всі процесуальні дії із затриманими відбуваються відповідно до норм КПК, що підтверджується результатами інспектувань представників міжнародних інституцій із захисту прав людини», - повідомляє прес-служба СБУ.

Згідно до заяви міністра оборони України Степана Полторака, у полоні російських окупаційних сил перебуває ще 74 людини.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, «Харківська правозахисна група» оприлюднила інформацію про те, що Служба безпеки України примусово утримує людей для обміну з «ДНР» та «ЛНР».