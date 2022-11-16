СБУ показала фото знайдених російських мін і боєприпасів у Снігурівці

Служба безпеки України виявила у звільнених районах Миколаївщини понад 100 мін та велику кількість іншої зброї й боєприпасів, які російські окупанти сховали у школах і лікарнях.

В середу, 16 листопада, СБУ повідомила, що під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області правоохоронці знайшли потужні схрони з російськими боєприпасами. Серед вилученого – сотні одиниць протитанкового озброєння, артилерійські снаряди та бойові гранати. Ворожі схованки з вибухівкою були облаштовані на території соціальних об’єктів, у тому числі - лікарень та шкіл захоплених населених пунктів регіону.

Лише за два дні у нещодавно звільненому місті Снігурівка Баштанського району працівники СБУ виявили:

понад 200 танкових снарядів;

понад 100 мін;

8 артснарядів і боєприпасів для автоматичної гармати;

15 пострілів до протитанкових ракетних комплексів;

13 бойових гранат Ф-1;

4 одиниці автоматичної зброї, зокрема кулемети;

понад 15 тисяч набоїв різного калібру.

Бойові схрони ворог облаштував для створення резерву окупаційних угруповань та проведення диверсій на південному напрямку. Наразі вилучені засоби ураження передано для потреб Збройних сил України.