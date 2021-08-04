Ангус Лемпсі загубив секретні документи про британський есмінець HMS Defender

Секретні документи про британський есмінець HMS Defender біля автобусної зупинки в графстві Кент загубив Ангус Лемпсі, який раніше працював у Міністерстві закордонних справ країни. Про це пише The Times.

У МЗС Лемпсі працював з 1999 року, а з 2017 до 2019-го керував там відділом з оборони та міжнародної безпеки. Також працював на посаді начальника відділу політики безпеки в євроатлантичному регіоні та зв'язків з НАТО.

Цьогоріч 51-річного чиновника направили на співбесіду на посаду постпреда в Альянсі. Але вже згодом його кандидатуру завернули назад, після того, як він загубив секретні документи про британський есмінець HMS Defender біля автобусної зупинки в графстві Кент.

В The Times уточнили, що після втрати документів, у чому розслідування не вбачає шпигунства, Лемпсі обмежили доступ до держтаємниці.

«Майбутнє кар'єрне зростання Лемпсі зараз вважається малоймовірним, але не виключене», – зазначили джерела в уряді, додавши, що чиновник ще може реабілітуватися.

Нагадаємо, що наприкінці червня в англійському графстві Кент на автобусній зупинці знайшли секретні документи Міністерства оборони Великої Британії. Вони містять таємну інформацію про есмінець Defender. Майже 50 сторінок таємних документів знайшли у купі сміття за автобусною зупинкою.

У документах, зокрема, аналізувалася ймовірна реакція Росії на прохід корабля Defender через українські територіальні води біля узбережжя анексованого Криму.

18 червня у морський порт Одеси прибули два бойові кораблі НАТО: британський есмінець HMS Defender та нідерландський фрегат HNLMS Evertsen.

23 червня у Міністерстві оборони Росії заявили, що відкрили попереджувальний вогонь по курсу британського есмінця Defender, який нібито порушив межі територіальних вод РФ.

Натомість у Міноборони Великої Британії заявили, що попереджувальних пострілів по Defender не було, а корабель здійснював мирне проходження через територіальні води України відповідно до міжнародного права.