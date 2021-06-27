На автобусній зупинці в графстві Кент у Великій Британії знайшли таємні документи Міноборони. Вони містять інформацію про британські збройні сили та есмінець HMS Defender.

Майже 50 сторінок документу представник громадськості знайшов за автобусною зупинкою ще 22 червня. Він передав їх ВВС, попросивши залишитися анонімним, пише видання 27 червня.

ВВС вважає, що знайдені документи, які включають електронні листи на презентації на PowerPoint, зробили в офісі вищого чиновника Міністерства оборони Великої Британії.

Зокрема, в документах про есмінець HMS Defender йдеться, що місія, описана Міноборони як «мирний прохід через українські територіальні води», була проведена в очікуванні на агресивну реакцію Росії.

Документи свідчать, що цю місію обговорювали на високому рівні ще в понеділок, 21 червня. Британські чиновники міркували, якою може бути реакція Росії, якщо есмінець наблизиться до окупованого Криму.

На одному із слайдів також показані два маршрути проходу есмінця. Один із них описується як «безпечний та професійний транзит з Одеси до Батумі», який включав проходження невеликої ділянку неподалік Криму. Як зазанчено на слайді, цей маршрут «дав би можливість взаємодіяти з українським урядом… в тому, що Велика Британія визнає територіальні води України».

Також на слайді показаний і альтернативний маршрут британського есмінця в обхід окупованого Криму.

В інших документах йдеться про плани військової присутності Великої Британії в Афганістані після закінчення там операції НАТО під керівництвом США.

Міністерство оборони Великої Британії визнало, що їхній працівник загубив таємні документи. Водночас уряд країни, як пише ВВС, розпочав розслідування ситуації.

Що відомо про прохід HMS Defender

23 червня Міністерство оборони Росії заявило, що відкрили попереджувальний вогонь по курсу британського есмінця Defender, який нібито порушив межі «територіальних вод РФ».

Заяву Кремля про обстріл есмінця міноборони Великої Британії назвало вигадкою. Мовляв корабель здійснював мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права і попереджувальний вогонь по ньому не відкривався.

Сам маршрут корабля розробив та запропонував міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Проти цієї ідеї виступив глава британського МЗС Домінік Рааб. Він висловив занепокоєння, що Росія зможе використати цей прохід в своїх цілях.

Через це обидва міністри звернулися до Бориса Джонсона за рішенням, розповідали джерела The Telegraph. І вже в понеділок есмінцю скерували рішення про мирний прохід через ці води.