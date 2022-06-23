Росіяни масовано обстрілювали Харківщину другу добу поспіль

У середу, 22 червня, російські війська продовжували обстріли житлових районів Харкова та області, через що знову є жертви серед мирного населення, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«У селі Пришиб Ізюмського району загинули п’ять цивільних жінок... У Чугуєві двоє мирних людей загинули, четверо зазнали поранень», – написав Синєгубов у Telegram.

Крім того, внаслідок обстрілу Немишлянського району Харкова поранень зазнали четверо людей, у Балаклії та Тихопіллі – загалом двоє.

Голова Харківської ОВА вкотре закликав жителів регіону до максимальної обережності, попросив не перебувати на вулиці без нагальної потреби та при сигналах тривоги ховатися в укриття.

«На лінії зіткнення ворог веде активні бойові дії. На Харківському напрямку російські окупанти намагаються стримувати просування ЗСУ та не допустити їх виходу до державного кордону, укріплюють свої позиції. Це свідчить про те, що в нас не очікується чернігівського чи київського сценаріїв, коли російські війська під тиском ЗСУ відійшли», – наголосив Синєгубов і додав, що українські воїни продовжують протидіяти ворогу і завдавати йому втрат.

Нагадаємо, у вівторок, 21 червня, внаслідок масштабних російських обстрілів Хркова і області загинули 15 людей.