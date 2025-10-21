Лідер більшості в Сенаті США Джон Тьюн повідомив, що розгляд законопроєкту про нові санкції проти Росії та її торгівельних партнерів відкладено як мінімум до зустрічі президентів США та РФ Дональда Трампа та Владіміра Путіна у Будапешті. Про це повідомило видання Politico 20 жовтня.

«Я думаю, вони вважають, що потрібно подивитися, як пройде ця зустріч з Путіним через кілька тижнів», – сказав Тьюн.

Він додав, що перебуває в тісному контакті з сенатором від республіканців Ліндсі Гремом, який координує санкції з Білим домом.

«Я думаю, що зараз [Грем] працює з Білим домом, намагаючись визначити, чи буде зустріч, яка відбудеться через кілька тижнів, плідною», – пояснив Джон Тьюн.

Неназваний співрозмовник журналістів також підтвердив, що законопроєкт «фактично призупинено» до зустрічі Трампа і Путіна.

Зауважимо, двопартійний законопроєкт про посилення санкцій проти РФ та її торгівельних партнерів (здебільшого Китаю та Індії) представили сенатор від республіканців Ліндсі Грем та сенатор від демократів Річард Блюменталь у квітні 2025 року. Законопроєкт передбачає, що президент США отримає право вводити безпрецедентне мито у 500% на товари з країн, які купуватимуть у Росії нафту, газ, уран та інші природні ресурси.

Нагадаємо, 16 жовтня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським лідером Владіміром Путіним та заявив, що домовився з ним про зустріч в Будапешті «протягом двох тижнів». Точна дата зустрічі наразі невідома.