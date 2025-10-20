Президент США зауважив, що 79% Донбасу вже захоплено росіянами

Президент США Дональд Трамп у неділю, 19 жовтня, заявив, що не пропонував президентові України Володимиру Зеленському віддати Росії всю Донеччину, натомість він підтримує замороження війни на наявній лінії фронту.

Газета Financial Times, посилаючись на неназвані джерела, писала, що Трамп сказав Зеленському під час їхньої зустрічі в Білому домі 17 жовтня прийняти умови Росії щодо припинення війни, включаючи передачу всієї Донецької області. Президент США нібито попередив українського лідера, що Владімір Путін погрожував «знищити Україну», якщо вона не погодиться на його умови.

Проте 19 жовтня під час спілкування з журналістами на борту Air Force One Трамп заперечив цю інформацію.

«Ні, ми ніколи це не обговорювали. Ми вважаємо, що їм слід просто зупинитися на лінії фронту. Решту дуже важко обговорювати. Тому я кажу, що їм слід зупинитися прямо зараз на лінії фронту. Іти додому, припинити вбивати людей і все», – зазначив він.

При цьому президент США зауважив, що 79% Донбасу вже захоплено росіянами і нехай наразі все залишається так, як є.

«Хай буде розрізаний у тому вигляді, у якому він є. 79% землі уже у Росії – вони можуть спробувати про щось домовитися вздовж лінії фронту, але я сказав що варто припинити вогонь, припинити убивати людей», – додав Трамп.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у суботу, 18 жовтня, заявив в інтерв'ю NBC News, що президент США Дональд Трамп поки не дав згоду на передачу ракет Tomahawk, однак Україна таки сподівається їх отримати.