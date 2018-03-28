Сербія відмовилася висилати російських дипломатів через отруєння Сергія Скрипаля

Президент Сербії Александр Вучич запевнив Путіна, що не висилатиме російських дипломатів

Президент Сербії Александар Вучич пообіцяв президенту РФ Володимиру Путіну, що не буде висилати російських дипломатів у відповідь на отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля. Про це сербський президент заявив Путіну під час телефонної розмови у середу, 28 березня, повідомляє «Європейська правда».

Як зазначається, Вучич повідомив Путіну, що Сербія не буде брати участь у здійсненні будь-яких заходів, спрямованих проти Російської Федерації, та не висилатиме російських дипломатів, попри те, що майже всі країни регіону це вже зробили. Також Вучич попросив у Путіна поради щодо того, як протидіяти діям Косово на тлі загострення взаємин з невизнаною республікою.

Президент Сербії поінформував про останні події в Косово, зокрема, про затримання сербського дипломата Марка Джуріча. Путін повідомив Вучичу, що уважно стежить за подіями в Косово і рішуче засуджує дії Пріштіни.

Нагадаємо, що після отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки голова уряду Великої Британії оголосила про висилання з країни 23 російських дипломатів.

26 березня президент США Дональд Трамп також наказав вислати з країни 60 росіян та закрити російське консульство у Сіетлі. Пізніше того ж дня Україна вислала 13 російських дипломатів у відповідь на отруєння Скрипаля.

Загалом, про видворення дипломатів заявили вже 28 єропейських країн, які більше 150-ти росіян оголосили персонами нон ґрата. Крім того, Болгарія, Люксембург, Словаччина, Мальта та Португалія викликали своїх послів в РФ для консультацій. Серед країн ЄС жодним чином не «покарали» Росію - Австрія, Словенія, Кіпр та Греція.