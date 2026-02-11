Компанія доставки повідомила про масовий збій у застосунку у всьому світі

У середу, 11 лютого, у мережі тредс десятки клієнтів сервісу доставки Glovo повідомили про некоректні списання великих сум чайових кур’єрам. Користувачі повідомили про списання від кількох до десяти тисяч гривень, які сервіс доставки зняв без попередження.

За словами клієнтів, після оформлення замовлення сервіс автоматично збільшував суму чайових. Замість 50-100 грн з банківської картки списувалась значно більша сума. Помітити значне списання грошей, за словами авторів дописів, можна було лише у банківському застосунку.

Зокрема, користувач з нікнеймом bagatogranna опублікувала скриншот, на якому сервіс списав 5175 грн. За її словами, цієї суми чайових не було перед оплатою, а через годину з неї списали гроші.

«Glovo списує 5к курʼєру на чайові (яких не було в чеку перед оплатою). Підтримка повертає тисячу і каже, що більше не може повернути», – йдеться в повідомленні.

Інші користувачі також повідомляють про випадки списання грошей без їх згоди. Суми чайових сягають понад 10 тис. грн, хоча клієнти вказували значно меншу суму. Згодом користувачі повідомили, що у службі підтримки їм запропонували часткове повернення коштів або бонуси у застосунку на майбутні замовлення.

скриншот дописів з мережі тредс про списання грошей

Після розголосу в соціальних мережах компанія Glovo на сторінці Facebook повідомила про масовий збій в роботі платформи в різних країнах та зазначила, що всі списані кошти будуть повернуті клієнтам у повному обсязі.

«Зафіксовано технічний збій у роботі платформи, через який у частини користувачів в різних країнах було некоректно списано суму чайових для кур’єрів. Ми щиро перепрошуємо за цю ситуацію та розуміємо ваше обурення. Наші технічні спеціалісти вже усунули цю помилку», – повідомили в компанії.