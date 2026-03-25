У вівторок, 24 березня, Сейм Литви відхилив пропозицію опозиції щодо внесення змін до Конституції, які забороняють громадянам Росії та Білорусі, які постійно проживають у країні, голосувати або балотуватися на місцевих виборах. Про це повідомив литовський мовник LRT.

За відповідну поправку проголосували 28 депутатів, ще 28 виступили проти, а 14 утрималися.

Одна з авторок законопроєкту, депутатка Даля Асавічюте-Гружаускене, пояснила, що ініціатива з’явилася на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну та побоювань щодо іноземного втручання в демократичні процеси.

«Ми бачимо, що Росія веде не лише звичайну війну в Україні, але й активно втручається у вибори. Оцінки загроз, проведені Департаментом державної безпеки, підкреслюють, що ворожі держави використовують свою діаспору для впливу на наші демократичні процеси», – пояснила Асавічюте-Гружаускене.

За її словами, під час місцевих виборів 2023 року в Литві право голосу мали близько 21 650 іноземців із постійним проживанням. Із них 2476 були громадянами ЄС, тоді як майже 17 тисяч – вихідцями з країн поза Євросоюзом, переважно Росії та Білорусі. Зокрема, йшлося про понад 8800 росіян і більш як 3000 білорусів.

Водночас правом голосу скористалися менш ніж 4300 іноземних резидентів.

Запропонована ініціатива мала на меті внести зміни як до Конституції, так і до Виборчого кодексу. Планувалось, що право голосу та участі у ммісцевих виборах матимуть лише громадяни Литви або громадяни країн, що відповідають «критеріям європейської та трансатлантичної інтеграції».