Проголосувати на виборах в Естонії могли лише громадяни країни та ЄС

В естонському місті Нарва, що на кордоні з Росією, 19 жовтня відбулись чергові місцеві вибори. Цьогоріч вперше 15 тис. власників російських паспортів, що живуть в місті, не допустили до голосування на виборах. Про це йдеться в сюжеті Deutsche Welle, опублікованому 20 жовтня.

На думку естонських законодавців, якщо росіяни хочуть мати право голосу, їм потрібно стати громадянами Естонії.

«Естонські законодавці заявляють, що йдеться винятково про безпеку. Після вторгнення Росії в Україну багато хто боїться, що Естонія може стати наступною, та що Москва може спробувати використати російських громадян, які тут мешкають. Естонія хоче, щоб її російськомовні мешканці інтегрувались», – ідеться в сюжеті.

Також запланована поступова ліквідація російськомовних шкіл та перехід на навчання естонською.

Водночас є й противники цієї політики, які вважають, що такі дії можуть слугувати приводом для звинувачень у дискримінації росіян в Естонії з боку Москви.

Нагадаємо, 26 березня 2025 року парламент Естонії вніс поправки до Конституції, чим позбавив права голосу на місцевих виборах громадян не Європейського Союзу, зокрема росіян та білорусів. Зміни також передбачають поступове обмеження участі у виборах для осіб без громадянства.

Нарва (ест. Narva) – третє за величиною місто в Естонії, найбільше місто повіту Іда-Вірумаа, найбільше переважно російськомовне місто в країні. За даними на 2021 рік, всього 4% населення Нарви становили естонці, 86% – етнічні росіяни, 36% – громадяни Росії.