Служба безпеки України попередила про активізацію шахраїв, які діють за схемою «ваш син у полоні». Здебільшого такі дзвінки надходять родичам військових, повідомив речник управління СБУ в Запорізькій області Сергій Левченко.

За його словами, шахраї телефонують родичам військових переважно ввечері або вночі. Вони грають на емоціях та використовують факт несподіванки. Розмову будують за схемою: «Вам знайомий (ім’я близької людини – сина, брата, чоловіка…)?. Він зараз у нас, він потрапив у полон. Хочете визволити – потрібно заплатити…».

Як наголосив Левченко, у цій ситуації найважливіше не піддаватися емоціям і не нервуватись. Також не варто розпитувати подробиць у шахраїв, бо для них це додаткова можливість продовжувати розмову у бажаному для них руслі і чинити на вас психологічний тиск.

Як констатував речник управління СБУ в Запорізькій області, Мета таких дзвінків змусити людину, «рятуючи» родича, переказати гроші на певний банківський рахунок або на названу шахраями сім-карту.

Іноді зловмисники просять не відключати телефон, щоб позбавити людей можливості передзвонити родичам і з'ясувати справжню ситуацію. А інколи міняють голос і представляються родичами.

У зв’язку з цим, Левченко дав кілька порад у разі надходження шахрайського дзвінка чи повідомлення:

не називати імен своїх близьких;

запитати прізвище, ім’я і по батькові нібито полоненого родича й уточнити, де він проходив службу;

якнайшвидше зателефонувати нібито полоненому родичу або тим, хто може перебувати біля нього;

у жодному випадку не надсилати й не передавати гроші задля «вирішення» питання.

«Якщо ви або ваші знайомі все ж потрапили у ситуацію, коли невідомі люди вимагають у вас гроші за «вирішення» питань щодо визволення родича з полону, негайно телефонуйте до об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення ООС за телефоном (044) 255-84-35», – додав речник СБУ в Запорізькій області.