На Рівненщині поліція викрила 29-річну шахрайку, яка виманювала в людей гроші начебто на транспортування з-за кордону тіла своєї померлої дитини. Гроші на це пожертвували семеро небайдужих людей. Однак згодом вони з'ясували, що історія є вигаданою, бо у жінки троє дітей і з ними все добре. Як пояснила обвинувачена поліції, гроші вона витратила, аби погасити кредити.

Про завершення досудового розслідування у цій справі стало відомо в вівторок, 21 лютого, після повідомлення прес-служби поліції Рівненщини. Як встановили слідчі, восени 2022 року 29-річна мешканка Рівненщини на сторінці в Facebook опублікувала оголошення про терміновий збір коштів на транспортування тіла своєї померлої дитини із Німеччини на територію України. Відомо, що насправді обвинувачена має трьох малолітніх дітей: усі вони живі та здорові.

На заклик жінки відгукнулись мешканці Волині, Запоріжжя, Черкаської, Тернопільської, Житомирської та Хмельницької областей.

«В статусі потерпілих – семеро осіб, які звернулися до поліції. Вони відгукнулися на прохання допомогти та перерахували загалом 6300 гривень власних коштів на вказаний 29-річною жінкою картковий рахунок. Отримані кошти жінка витратила на власні потреби, адже, з її слів, має борги за отримані раніше кредити», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Викрила шахрайку одна із потерпілих. Вона звернула увагу на деталі в публікації та попросила у жінки свідоцтво про смерть, яке вона надати не змогла.

Фігурантці розслідування повідомили про підозру за ч.3 ст. 190 ККУ (шахрайство), яка передбачає до восьми років тюрми з конфіскацією майна. Відомо, що 29-річна обвинувачена свою вину визнала та співпрацювала зі слідством.