Чоловіка затримали в одному з хостелів Тернополя в п'ятницю, 3 лютого

Поліція затримала 28-річного шахрая, який виманив у мешканки Рівненщини 75 тис. доларів та 18 тис. євро начебто на лікування її доньки. Затримали його в одному з хостелів Тернополя наступного дня після злочину. Частину грошей він вже встиг витратити. Відомо, що чоловік працював не один, тож наразі поліція встановлює його спільників. Зловмисника ж заарештували і відправили у СІЗО.

Як встановили слідчі, ввечері 3 лютого мешканці села Колоденка, що неподалік Рівного, зателефонував невідомий, який представився помічником лікаря. Він повідомив жінці, що її доньку нібито треба терміново оперувати. Для цього потрібні гроші, за якими пізніше приїде кур’єр. Згодом жінка віддала посереднику 75 тис. доларів та 18 тис. євро.

Наступного дня чоловіка з грошима розшукали в одному з хостелів Тернополя. Частину суми він вже встиг витратити, тож правоохоронцям віддав 66,5 тис. доларів, 16,2 тис. євро та 200 тис. грн.

Йому повідомили про підозру і в неділю, 5 лютого, Рівненський міський суд відправив підозрюваного під варту на 60 діб. «Рівненська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 4 ст. 190 КК України). Наразі встановлюються інші причетні до злочинної схеми», – повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

Про затриманого відомо, що йому 28 років, він уродженець Одеської області. За інформацією прес-служби поліції Рівненщини, раніше чоловік судимостей не мав. Зазначимо, що за шахрайство у особливо великих розмірах йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.