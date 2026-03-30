Начальник Чернівецького військового госпіталю дозволяв окремим військовим не виконувати службові обов’язки

На Буковині викрили схему ухилення від проходження військової служби. Підозри отримав начальник Чернівецького військового госпіталю, а також два військовослужбовці, які замість служби працювали на цивільних роботах.

Як повідомило ДБР 30 березня, начальник Чернівецького військового госпіталю дозволяв окремим військовим не виконувати службові обов’язки та займатися власними справами. Домовлялися вони про це через знайомих або родичів.

Працівники ДБР викрили двох військовослужбовців, які фактично не проходили військову службу. Один із них торгував жіночими хустками на ринку в кіоску, пов’язаному з оточенням командира госпіталю. Інший – працював на СТО.

Двоє військових підозрюються в ухиленні від військової служби в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України), а начальник госпіталю – у сприянні цьому (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України). Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Слідчі перевіряють причетність інших військовослужбовців.