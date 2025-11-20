Власники мали змогу самі забрати свої автомобілі

У найближчі два тижні з вулиць Львова приберуть ще 22 занедбані автомобілі, а ще три більш габаритні авто приберуть за три місяці. Про це повідомив керівник департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

За його словами, на засіданні міської комісії з виявлення та переміщення занедбаних транспортних засобів розглянули питання щодо машин, які районні адміністрації визначили як занедбані, але власники не прибрали їх добровільно.

Йдеться про адреси:

вул. Перфецького, 2;

вул. Пулюя, 1;

вул. Трускавецька, 2а;

вул. Наукова, 46;

вул. Городоцька, 173;

просп. Івана Павла ІІ (біля УКУ);

вул. Довженка, 10;

вул. Хоткевича, 66 – 2 автомобілі;

вул. Погулянка, 26а;

вул. Польова, 29а;

вул. Пасічна, 49;

вул. Шафарика, 8;

вул. Тютюнників, 53;

вул. Татарська – Замкова;

пл. Ринок, 9 (двір);

вул. Довбуша, 7а;

вул. Сигнівка, 3;

вул. Петлюри, 37;

вул. Кульчицької, 16а;

вул. Панча, 12;

вул. Єрошенка – Золота – 2 автомобілі;

вул. Мурована, 11;

вул. Хвильового, 21-23.

Усі ці автомобілі перемістять на майданчик на вул. Конюшинній, 13.

Додамо, що проблема занедбаних автомобілів на вулицях Львова існує кілька років. Міська рада намагалася евакуювати їх на міські паркмайданчики, а також РА планували судитися з власниками покинутого транспорту. Однак це так і не вирішило проблему.

У 2024 році Львівська міська рада затвердила Порядок виявлення та переміщення занедбаних транспортних засобів на території громади, за якою поліція отримала право вилучати і продавати покинути авто з вулиць міста.