Ще 22 занедбані автомобілі заберуть із вулиць Львова
Ще три автомобілі евакуюють за три місяці
У найближчі два тижні з вулиць Львова приберуть ще 22 занедбані автомобілі, а ще три більш габаритні авто приберуть за три місяці. Про це повідомив керівник департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.
За його словами, на засіданні міської комісії з виявлення та переміщення занедбаних транспортних засобів розглянули питання щодо машин, які районні адміністрації визначили як занедбані, але власники не прибрали їх добровільно.
Йдеться про адреси:
- вул. Перфецького, 2;
- вул. Пулюя, 1;
- вул. Трускавецька, 2а;
- вул. Наукова, 46;
- вул. Городоцька, 173;
- просп. Івана Павла ІІ (біля УКУ);
- вул. Довженка, 10;
- вул. Хоткевича, 66 – 2 автомобілі;
- вул. Погулянка, 26а;
- вул. Польова, 29а;
- вул. Пасічна, 49;
- вул. Шафарика, 8;
- вул. Тютюнників, 53;
- вул. Татарська – Замкова;
- пл. Ринок, 9 (двір);
- вул. Довбуша, 7а;
- вул. Сигнівка, 3;
- вул. Петлюри, 37;
- вул. Кульчицької, 16а;
- вул. Панча, 12;
- вул. Єрошенка – Золота – 2 автомобілі;
- вул. Мурована, 11;
- вул. Хвильового, 21-23.
Усі ці автомобілі перемістять на майданчик на вул. Конюшинній, 13.
Додамо, що проблема занедбаних автомобілів на вулицях Львова існує кілька років. Міська рада намагалася евакуювати їх на міські паркмайданчики, а також РА планували судитися з власниками покинутого транспорту. Однак це так і не вирішило проблему.
У 2024 році Львівська міська рада затвердила Порядок виявлення та переміщення занедбаних транспортних засобів на території громади, за якою поліція отримала право вилучати і продавати покинути авто з вулиць міста.