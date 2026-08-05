Яблучний Спас 2026: що символізує свято і яких звичаїв дотримуються українці
6 серпня за новоюліанським календарем православні християни відзначають Преображення Господнє, яке в народі називають Яблучним Спасом. Це одне з дванадесятих церковних свят, що поєднує глибокий духовний зміст із давніми українськими традиціями. У цей день віряни дякують Богові за врожай, освячують плоди нового збору та моляться про добробут і здоров'я. Більше про цей день пише Gazeta.ua.
Народні традиції
Яблучний Спас здавна вважався святом урожаю. Українці прикрашали кошики квітами, польовими травами та колосками, а після богослужіння збиралися всією родиною за святковим столом.
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З яблук готували варення, компоти, сушили їх на зиму, випікали пироги та інші традиційні страви. Вважалося доброю справою поділитися першими освяченими плодами з близькими та нужденними.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
У народній традиції також існувало повір'я, що цього дня варто згадати померлих родичів і помолитися за їхній спокій.
Що можна робити на Яблучний Спас
У день свята заведено:
- відвідати богослужіння;
- освятити плоди нового врожаю;
- подякувати Богові за отримані дари;
- пригостити освяченими фруктами рідних і тих, хто потребує допомоги;
- провести день у мирі, доброзичливості та родинному колі.
Чого не рекомендується робити
Оскільки Яблучний Спас є великим церковним святом, цього дня віряни намагаються уникати:
- важкої фізичної праці без нагальної потреби;
- сварок, конфліктів та образ;
- заздрості, лихослів'я й недобрих думок;
- відмови в допомозі тим, хто її потребує.
Також слід пам'ятати, що свято припадає на період Успенського посту, тому тим, хто його дотримується, варто зберігати встановлені церковні обмеження в харчуванні.