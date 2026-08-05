Яблучний Спас здавна вважався святом урожаю

6 серпня за новоюліанським календарем православні християни відзначають Преображення Господнє, яке в народі називають Яблучним Спасом. Це одне з дванадесятих церковних свят, що поєднує глибокий духовний зміст із давніми українськими традиціями. У цей день віряни дякують Богові за врожай, освячують плоди нового збору та моляться про добробут і здоров'я. Більше про цей день пише Gazeta.ua.

Народні традиції

Яблучний Спас здавна вважався святом урожаю. Українці прикрашали кошики квітами, польовими травами та колосками, а після богослужіння збиралися всією родиною за святковим столом.

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З яблук готували варення, компоти, сушили їх на зиму, випікали пироги та інші традиційні страви. Вважалося доброю справою поділитися першими освяченими плодами з близькими та нужденними.

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У народній традиції також існувало повір'я, що цього дня варто згадати померлих родичів і помолитися за їхній спокій.

Що можна робити на Яблучний Спас

У день свята заведено:

відвідати богослужіння;

освятити плоди нового врожаю;

подякувати Богові за отримані дари;

пригостити освяченими фруктами рідних і тих, хто потребує допомоги;

провести день у мирі, доброзичливості та родинному колі.

Чого не рекомендується робити

Оскільки Яблучний Спас є великим церковним святом, цього дня віряни намагаються уникати:

важкої фізичної праці без нагальної потреби;

сварок, конфліктів та образ;

заздрості, лихослів'я й недобрих думок;

відмови в допомозі тим, хто її потребує.

Також слід пам'ятати, що свято припадає на період Успенського посту, тому тим, хто його дотримується, варто зберігати встановлені церковні обмеження в харчуванні.