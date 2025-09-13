Воздвиження Хреста Господнього – одне з найважливіших свят православного календаря, яке відзначається щороку у вересні. Цьогоріч свято припадає на неділю, 14 вересня.

Це день вшанування Хреста, на якому було розіп’ято Ісуса Христа, символ віри та спасіння. Щоб правильно зустріти це свято, важливо знати, які дії та традиції слід обов’язково виконати. Що потрібно зробити на Воздвиження Хреста Господнього цьогоріч, щоб отримати духовне очищення та Божу благодать, пише Oboz.ua.

На Воздвиження Хреста Господнього 2025 року обов’язково потрібно: