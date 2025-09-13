Що обов’язково зробити на Воздвиження Хреста Господнього 2025: головні традиції
Воздвиження Хреста Господнього – одне з найважливіших свят православного календаря, яке відзначається щороку у вересні. Цьогоріч свято припадає на неділю, 14 вересня.
Це день вшанування Хреста, на якому було розіп’ято Ісуса Христа, символ віри та спасіння. Щоб правильно зустріти це свято, важливо знати, які дії та традиції слід обов’язково виконати. Що потрібно зробити на Воздвиження Хреста Господнього цьогоріч, щоб отримати духовне очищення та Божу благодать, пише Oboz.ua.
На Воздвиження Хреста Господнього 2025 року обов’язково потрібно:
Відвідати церковну службу – участь у Літургії та молитвах перед святим Хрестом є головною традицією цього дня.
Помолитися перед Хрестом – звернутися з проханнями про здоров’я, захист і духовне зміцнення.
Дотримуватися хоча б одноденного посту – утриматися від м’яса, щоб очистити тіло і душу.
Уникати важкої фізичної роботи, сварок і конфліктів – зберегти спокій і гармонію в серці.
Пам’ятати про добрі справи – проявляти милосердя, допомагати ближнім.
Не починати нові справи – день вважається несприятливим для нових починань.
Якщо можливо, освятити в церкві або вдома хрест або інші святині.