Фіалки – одні з найпопулярніших кімнатних рослин, відомі своєю різноманітністю сортів, різними відтінками квітів та приємним ароматом. Їхнє цвітіння може тривати досить довго, але щоб рослина залишалась здоровою і знову радувала квітами, після завершення періоду цвітіння слід виконати два обов’язкові кроки, пише ProstoWay.

Видалення квітконосів

Якщо на фіалці ще залишились бутони, які почали в’янути, їх потрібно акуратно видалити. Для цього достатньо обірвати їх пальцями або зрізати гострими ножицями. Це допоможе рослині не витрачати енергію на розвиток вже зів’ялих квітів, а спрямувати всі ресурси на подальше цвітіння. Важливо пам’ятати, що пеньки квітконосів залишати не можна, оскільки це може спровокувати появу гнилі, що загрожує загибеллю фіалки.

Обрізка нижнього листя

Після того як квіти відцвіли, слід видалити два нижніх яруси листя, навіть якщо вони виглядають здоровими. Це робиться для того, щоб звільнити місце для нового листя, яке необхідне для нормального розвитку рослини і подальшого цвітіння. Старе листя, яке займає простір і живить рослину, поступається місцем молодим листкам, які краще виконують свою функцію в процесах росту.