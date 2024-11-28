Існує кілька автомобілів, якими мало хто зацікавлений, тому їх не варто розглядати, якщо ви плануєте відремонтувати та перепродати машину

Не всі класичні автомобілі попри їхній статус є вдалим вибором для інвестицій. Досвідчений механік і автомобільний експерт Кріс Пайл із JustAnswer розповів про шість моделей, які можуть стати не лише фінансовим, а й технічним тягарем, передає Go Banking Rates.

«Якщо ви купуєте старий автомобіль, щоб зробити його красивим для себе, не слухайте нічиїх думок про нього. Якщо він робить вас щасливим, це все, що має значення», – зазначив Пайл. Однак він додав, що існує кілька автомобілів, які все ж не варто розглядати, якщо ви плануєте відремонтувати та перепродати машину.

Chevrolet Corvair

Колись знаменитий своїм інноваційним дизайном заднього двигуна, Corvair зараз має значні проблеми з реставрацією через брак запчастин.

«Зараз ніхто не вважає їх такими ж крутими, як тоді. До того ж запчастини до них дуже рідкісні», – зауважив Пайл.

Ford Mustang II

Цей автомобіль часто не виправдовує очікувань. Пайл пояснив, що Mustang II є слабким, через що потрібно ставити новий, потужніший мотор. Це позбавляє машину сенсу як класики.

Chevrolet Vega

Реставрація цього авто обходиться дорого, але ринкова цінність залишається низькою.

«Ви можете витратити тисячі, щоб зробити з машини «персик», але вона не буде викликати захоплення. У підсумку ви отримаєте переоцінену машину, яку не зможете продати», – попереджає Пайл.

Plymouth Superbird

Хоча ця «аеродинамічна ікона» вражає на виставках, її практична користь обмежується лише захопленням глядачів. За 20–30 тисяч доларів цю модель купують одиниці.

Pontiac Firebird 1980-х років

Експерт дуже різко оцінив цю модель авто.

«У неї був 4-циліндровий двигун потужністю 90 кінських сил. У моєї газонокосарки 24 кінських сили, тож ви можете уявити, наскільки нудною була ця машина», – зазначив він.

Porsche 911

Навіть культовий Porsche 911 може стати пасткою для інвесторів.

«Ви витратите гроші на те, щоб зробити цей автомобіль приголомшливим, а потім будете намагатися знайти покупця», – зауважив Пайл.

Також він додав, що люди занадто бояться їздити на цьому авто серед інших автомобілів, тому ця модель часто просто стоїть у гаражі.