Ще кілька десятків років тому швидкість авто 100 км/год вважалась рекордною. Сьогодні ж швидкість до 300 км/год вже нікого не дивує, а автовиробники вдосконалюють технології й прагнуть більшого. Про найшвидші автомобілі у світі розповідає Avtosota.

10 місце: Noble M600

Noble M600 (Фото Top Gear)

Суперкар компанії Noble Automotive з 2010 року виготовляється у Великій Британії вручну і під замовлення. Кермо правостороннє, але можна замовити і лівосторонню установку. Є три моделі Noble M600 – M600 Coupe, M600 CarbonSport і M600 Speedster. Всі три автомобілі – карбонові, але купе має пофарбований кузов. Ходова частина і робочі характеристики є спільними для всіх трьох моделей.

Двигун суперкара – Yamaha Judd V8 з об’ємом 4439 см­3. До 100 км/год авто розганяється за 3,1 секунди. Максимальна швидкість, яку може розвивати – 362 км/год. Базова версія коштуватиме від 250 000$. Моделі з правостороннім кермом у США коштуватимуть вже близько 330 000$.

9 місце: Pagani Huayra

Pagani Huayra (Фото Top Gear)

Італійський суперкар у перекладі зі стародавньої мови інків означає «Бог вітру». З 2012 року, орім базової версії, компанія в обмеженій кількості випускала також глибокі модифікації під назвами – Pagani Huayra BC, Huayra BC Roadster, а також інші спецверсії в одиничних екземплярах для приватних колекціонерів.

Авто важить 1350 кг. На високій швидкості передні амортизатори змінюють центр ваги, опускаючи автомобіль нижче, посилюючи тим самим аеродинаміку. Авто має 6-літровий двигун компанії Mercedes AMG V12 Twin-Turbo M158, потужністю 730 кінських сил. Час розгону до 100 км/год – 3,2 секунди, а максимальна швидкість – 378 км/год. Базова комплектація Pagani Huayra Cupe коштуватиме від 1 млн євро, тоді як вартість Pagani Huayra Roadster стартувала від 2 250 000 євро.

8 місце: McLaren F1

McLaren F1 (Фото Top Gear)

Це єдине авто зі списку, у якого водійське сидіння і кермо розташовані по центру салону. Ветеран і рекордсмен компанії McLaren випускався з 1992 по 1998 роки. Всього було випущено 106 автомобілів цієї серії, і лише 65 з них були дорожніми варіантами. Суперкар McLaren F1 до 2005 року був найшвидшим серійним автомобілем у світі. Більше таких автомобілів не виробляють.

За основу брався двигун від BMW 850 CSI. У двигуні застосована технологія «сухого» картера. Робочий об’єм доведено до 6064 см3, потужність – 627 кінських сил. Відсік двигуна разом з кришкою покрито золотом: у компанії це вважали найкращим варіантом тепловідбивного матеріалу.

До 100 км/год авто розганяється за 3,2 секунди. Гальмування від 100 км/год до повної зупинки займає 2,8 секунди, при цьому автомобіль проїжджає 39 м. Максимальна швидкість, яку показав McLaren F1 на треку, – 391 км/год. У 1992 році його вартість була 1,2 млн доларів США. Однак зараз купити McLaren F1 можна лише вживаний і значно дорожче. На аукціоні 2014 року подібний автомобіль продали за рекордні 10,5 млн доларів.

7 місце: Koenigsegg CCX

Koenigsegg CCX (Фото SuperVettura)

З 2006 по 2010 роки випускали суперкар Koenigsegg CCX шведської компанії Koenigsegg. Автомобіль підганявся під критерії стандартів США, оскільки спочатку готувався для цього ринку. Кузов виготовлений з вуглеволокна. Всього було випущено 10 таких суперкарів.

Двигун у цій моделі компанія Koenigsegg розробила самостійно. Koenigsegg aluminium V8 має робочий об’єм 4 700 см3 і потужність 806 кінських сил. До 100 км/год машина розганяється за 3,2 секунди, до 200 км/год – 9,8 секунди. Максимальна швидкість, яку вдалося зафіксувати, – 395 км/год. При швидкості понад 350 км/год машина поводиться не стійко, що показала невелика аварія при тестуванні командою Top Gear на треку. Після того на авто ззаду встановили спойлер для повторного тесту, проте він же став причиною збільшення опору, що не давало розігнати суперкар понад 370 км/год.

Вартість кожної з 10 нових випущених Koenigsegg CCX була 630 000 євро. Відтоді їхня вартість виросла приблизно удвічі. Нині всі авто розпродані.

6 місце: 9ff GT9-R

9ff GT9-R (Фото AutoScout24)

Німецька модифікація Porsche 911 від компанії 9ff вийшла досить вдалою. Випустили 20 моделей цієї серії. При цьому прибрали або спростили все, що стосувалося надмірної ваги. Кузов замінили на карбоновий.

Двигун має потужність 1 120 кінських сил. Для розгону до 100 км/год потрібно 2,9 секунди, а до 300 км/год – 16 секунд. Максимальна зафіксована швидкість – 414 км/год. Перші авто продавали за 650 000 $. Усі 20 моделей вже мають своїх власників.

5 місце: SSC Ultimate Aero TT

SSC Ultimate Aero TT (Фото Вікіпедія)

Американський суперкар від компанії Shelby Super Cars – найшвидший серійний автомобіль у своєму ціновому сегменті, має автоматичне регулювання кліренсу. Авто оснащене бензиновим турбованим двигуном Chevrolet Supercharged V8. У версії 2009 року робочий об’єм двигуна був 6,4 л при 1305 кінських сил.

Максимальна швидкість – 412 км/год, розгін до 100 км/год – 2,8 секунди. Перший зразок серійного автомобіля продали за 431 000 $. Зараз всі авто мають власників.

4 місце: Hennessey Venom GT Spyder

Hennessey Venom GT Spyder (Фото Wikipedia)

Авто розробили на базі іншого суперкара Lotus Exige. З 2010 по 2016 роки випущено 12 моделей – 6 купе і 6 родстерів. Hennessey Venom GT Spyder виготовили лише у двох екземплярах, відрізняються вони лише знімним дахом і збільшеною потужністю двигуна.

2015 року представили версію з форсованим двигуном об’ємом 7000 см3 з максимальною потужністю 1451 кінських сил. У двигуні 8 циліндрів і 32 клапани. Авто розвиває максимальну швидкість 427,4 км/год. Версію Venom GT Spyder продали за 1,1 млн доларів.

3 місце: Bugatti Veyron Super Sport

Bugatti Veyron Super Sport (Фото Bugatti)

Модифікація випускалася у 2010-2011 роках, всього виробили 48 купе Super Sport. У перший рік випуску суперкар встановив новий рекорд швидкості для серійного автомобіля – 431 км/год. Для встановлення рекорду відключили автоматичний обмежувач швидкості, який не дає розігнати авто понад 415 км/год. Кузов виготовлений з вуглепластика, загальна вага автомобіля – 1838 кг.

Двигун – 8-літровий W16 зі збільшеними інтеркулерами, турбонаддувом, 16 циліндрами по 4 клапани на кожен, 10 радіаторів охолодження, 1200 кінських сил. Розгін до 100 км/год – за 2,5 секунди, максимальна швидкість – 415 км/год. Влітку 2015 року на аукціоні продали останню модель версії Super Sport 300 за рекордні 2,3 млн доларів США.

2 місце: Bugatti Chiron

Bugatti Chiron (Фото Bugatti Newsroom)

Автомобіль випускається з 2016 року. Станом на січень 2024 року на офіційному сайті представлено 5 модифікацій Bugatti Chiron:

Chiron.

Chiron Sport.

Chiron Pur Sport.

Chiron Sport 110 ANS.

Chiron Super Sport 300+ (рекорд швидкостi).

На всі модифікації Chiron встановлюється той самий двигун, що і на Veyron, – 8-літровий W16, однак його потужність вже досягла 1500 кінських сил, а в модифікації Super Sport 300+ – 1600 кінських сил.

У 2019 році авто побило власний рекорд, показавши результат 482,8 км/год, і стало на той момент абсолютним чемпіоном у номінації максимальної швидкості серед серійних автомобілів. Розгін до 100 км/год займає 2,4 секунди, до 200 км/год – 6,5 секунди, а до 300 км/год – 13,6 секунди. Ціни на авто стартували від 2,5 млн євро.

1 місце: Koenigsegg Agera RS

Koenigsegg Agera RS (Фото Koenigsegg)

Agera RS – це універсальне рішення для доріг і гоночних треків. Всього виготовили 25 моделей, 10 з яких продали ще до першого офіційного показу. Двигун – власної розробки RS aluminum 5,0L V8 із подвійним турбонаддувом, екологічна норма – Euro 6.

Agera RS перевершує Bugatti Chiron у вправі «0-400-0» (розгін і гальмування) і справляється з цим за 33,87 секунди. Також автомобіль поставив офіційний рекорд на громадській трасі – 456 км/год. Розгін до 100 км/годи – 2,8 секунди, до 200 км/год – 7,5 секунди, до 300 км/год – 13,5 секунди. Вартість нового автомобіля становила близько 2 млн доларів США.