Школа № 84 імені Блаженної Йосафати розташована на вул. Зубрівській, 30 у Львові

У Львові обрали підрядника для капітального ремонту лабораторних приміщень середньої загальноосвітньої школи № 84 імені Блаженної Йосафати. Єдиним учасником і переможцем тендеру стала львівська компанія «Буд-Скай». Про це йдеться в електронній системі публічних закупівель Prozzoro.

У технічній документації зазначається, що підрядник має відремонтувати загалом 9 кабінетів. Роботи передбачають ремонт підлоги, стін і стелі, заміну електропроводки та світильників, а також систем опалення, водопостачання й каналізації. У деяких приміщеннях мають встановити нові двері.

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Додамо, тендер на ремонт школи, що розташована на вул. Зубрівській, 30 у Львові, оголосили у вересні цього року з очікуваною вартістю понад 7,8 млн грн. Участь взяв один учасник – ТОВ «Буд-Скай», який запропонував виконати роботи за понад 6,5 млн грн (без ПДВ). Завершити ремонт підрядник має до 31 грудня 2026 року.

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Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія «Буд-Скай» зареєстрована наприкінці 2025 року у Львові. Її засновником та кінцевим бенефіціаром є Світлана Кулікова. Статутний капітал фірми – 1 тис. грн, а основний вид діяльності – малярні роботи та скління. До слова, «Буд-Скай» раніше отримувала тендери на ремонт школи №9 на вул. Коперника, 40 у Львові, ремонт з облаштуванням пандусу для маломобільних груп населення в Ліцеї №93, ремонт класу мистецтв школи №95 у Львові та інших навчальних закладів.