Штурмовики встановили у селі український прапор

Бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» зачистили від російських військових село Єгорівка на Олександрівському напрямку та встановили там прапор України. Про це у неділю, 26 жовтня, повідомив СтратКом Збройних сил України.

Село Єгорівка розташоване на Олександрівському напрямку Дніпропетровщини. 26 жовтня стало відомо, що ворога вибили з населеного пункту, а штурмовики встановили у селі український прапор.

«Росіян оточували, закидували гранатами, працювали по них із гранатометів і “дочищали” вже впритул», – розповідають у відео.

Внаслідок дій українських бійців було знищено десятки окупантів у самому селі та на підступах до нього. Усі спроби ворога пробитись з оточення були відбиті.

Нагадаємо, 25 жовтня командування Десантно-штурмових військ ЗСУ опублікувало відео, на якому захисники встановили прапор України у звільненому селі Сухецьке. Участь у операції брали підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади.

26 жовтня Генштаб повідомляв, що ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації та на Очеретинському відрізку Покровського напрямку залишається складною. Однак Силам оборони з серпня 2025 року вдалося деокупувати дев’ять населених пунктів.