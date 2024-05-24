Нестора Шуфрича підозрюють у державній зраді

Підозрюваний у державній зраді 57-річний народний депутат Нестор Шуфрич після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну переписав свої активи на підставну особу та перевіз свою родину до Угорщини. Про це йдеться в розслідуванні журналіста Михайла Ткача, опублікованого «Українською правдою» у четвер, 23 травня.

Журналістам раніше стало відомо, що з початком російського вторгнення низка активів, до яких мав стосунок Шуфрич, перейшли у власність компаній, якими володіє угорець Дьорд Штофа.

Автомобіль дружини Нестора Шуфрича Катерини Майкової бачили біля будинку, який зареєстрований на угорського бізнесмена. Як з’ясували журналісти, автомобіль стоїть під цим будинком щодня зранку і ввечері.

відео «Української правди»

Біля цього автомобіля постійно стоїть ще одне авто «Toyota» з українськими номерними знаками, яке належить Михайлу Черепані – синові багаторічного бізнес-партнера та помічника Шуфрича – В’ячеслава Черепані.

Сам Дьорд Штофа стверджує, що не знайомий ні з Шуфричем чи членами його родини, ні з Черепанею. Він також нічого не знає про те, що Майкова живе у готелі, що пов'язаний з ним. Штофа не підтвердив, що володіє низкою активів, які раніше належали Шуфричу.

Катерина Майкова поклала слухавку, коли журналісти намагалися взяти у неї коментар.

Як інформував ZAXID.NET, Нестора Шуфрича підозрюють у державній зраді за ст. 111 ККУ, оскільки він займався підривною діяльністю на телеканалах та інших медіа. 15 вересня СБУ провело обшуки у Шуфрича у справі щодо шпигунської мережі, яку організував колишній нардеп, екс-заступник секретаря РНБО та співробітник російського ФСБ Володимир Сівкович. У помешканні нардепа від ОПЗЖ виявили заборонену радянську атрибутику та документи про розділення України з його підписами.

Того ж дня Нестору Шуфричу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нардепу не дозволили внести заставу та заарештували у залі суду.

8 лютого Шуфричу повідомили про нову підозру за фінансування російських угруповань у Криму.