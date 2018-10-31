Шведи найкраще володіють англійською мовою з-поміж громадян інших держав

Найгірше англійську знають у Лівії, Іраку, Узбекистані, Афганістані та Саудівській Аравії

Громадяни Швеції найкраще у світі серед 88 неангломовних країн знають англійську мову, українці у цьому переліку посіли 43-е місце. Про це йдеться у міжнародному дослідженні володіння рівнем іноземної English Proficiency Index, інформує «Громадське».

Згідно з дослідженням, Швеція відібрала перше місце в торішнього переможця цього рейтингу – Нідерландів, які опустилися на другу позицію. На третьому місці – Сінгапур, а далі йдуть Норвегія та Данія.

Україна серед 88 країн посіла 43-е місце. Рівень володіння англійською в українців визначили як «середній».

Найгірше англійську знають у Лівії, Іраку, Узбекистані, Афганістані та Саудівській Аравії.

Участь у дослідженні брали 1,3 млн людей. Його автори дійшли висновку, що люди, які володіють англійською, — відкритіші до спілкування та справедливіші щодо прав жінок.

Крім того, дослідження показало, що жінки володіють іноземною краще за чоловіків. А за віком найкраще мову знають люди від 20 до 30 років.

До слова, у серпні 2016 року соціологи з’ясували рівень володіння мовами в Україні. За результатами суб’єктивних оцінок респондентів, середній Індекс володіння українською мовою склав 2,5 бали, російською – 2,3 бали, англійською – 0,6 бали, німецькою – 0,2 бали.

На «дуже добре» оцінили власний рівень володіння англійською мовою близько 1% опитаних, на «добре» – 10%, визначили свій рівень як «початковий» – 35%.