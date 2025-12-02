Шведська прокуратура підозрює двох поляків у шпигунстві на Росію, через те, що поляки фотографували електростанцію в місті Оскарсгамн, що на південному сході Швеції. Поляки пояснювали, що перебувають у Швеції у відпустці й хотіли зробити собі смішні фотографії. Про це повідомив польський сайт polsatnews.pl, у понеділок, 1 грудня.

Шведська прокуратура звинуватила двох поляків у незаконному фотографуванні атомної електростанції в Оскарсгамні у Швеції. Чоловіків затримали 20 березня цього року, проте дата судового розгляду досі не призначили. Чоловіків звільнили з-під варти наступного дня після затримання. Полякам загрожують штрафи від 6,4 тис. до 10,8 тис. крон (приблизно від 580 до 980 євро).

Прокурор Магнус Аргус сказав, що немає достатніх доказів для пред’явлення чоловікам звинувачень у шпигунській діяльності. Спершу про це могли свідчити знайдені в їхньому автомобілі лічильник Гейгера, гумові рукавички, а також військова шапка з російською зіркою.

Поляки заявили, що були у Швеції на відпочинку й хотіли зробити собі смішні фото, представилися батьком і сином, а старший із них стверджував, що є колишнім начальником поліції. Згодом прокурор Аргус для шведських медіа зазначив, що правдивість цієї інформації та справжність військової шапки не перевіряли.