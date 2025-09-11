Колісна самохідна артилерійська установка Archer робить 21 постріл за 150 секунд

Швеція підготувала для України 20-й пакет військової допомоги вартістю 836 млн доларів. Також країна зобов’язалась надавати довгострокову підтримку Україні. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон на платформі «Ікс» 11 вересня.

Швеція надасть Україні, зокрема, 18 самохідних артилерійських установок Archer та додаткові боєприпаси калібру 155 мм на суму 327 млн доларів.

Також до пакета ввійдуть:

мобільні берегові РЛС, датчики, системи озброєння, судна з гранатометами та безпілотні системи на 190 млн доларів;

500 мотоциклів і техніка для обслуговування авіабаз на 12,7 млн доларів;

датчики та системи управління для зенітних систем Tridon Mk 2;

програмовані 40-мм зенітні боєприпаси;

68 млн на проєкти у рамках коаліцій з партнерами;

кошти на секретні проєкти.

Окрім того, у 2026-2027 роках Швеція щороку виділятиме Україні 3,6 млрд доларів на військову допомогу та 900 млн доларів гуманітарної допомоги щороку у 2026-2028 роках.

Нагадаємо, 10 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна спільно зі Швецією готує новий масштабний проєкт у сфері бойової авіації. Його можуть реалізовувати протягом десятиліть.