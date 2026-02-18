Глава МЗС України також згадав етнічних угорців, які воюють у лавах ЗСУ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, який назвав «великою брехнею» твердження про те, що Україна захищає Європу від російської агресії.

«Мені цікаво, що думають про це безсоромне твердження етнічні угорці, які захищають Україну. Україна виграє час для Європи, не даючи російським танкам роз’їжджати європейськими вулицями, як це було в 1956 році в Будапешті. Мабуть, російські нагороди та доходи від енергетики спричиняють амнезію», – написав Сибіга в соцмережі «Ікс» 18 лютого.

Напередодні Петер Сійярто в інтерв’ю телеканалу CNN заявив, що Україна начебто не захищає Європу від Росії, а натомість безпеку держав-членів гарантує НАТО. За його словами, Росія не нападала на жодну країну ЄС, тож, мовляв, Євросоюз не потребує стороннього захисту.

«Україна бореться за себе. Вони борються героїчно. Ми дуже це поважаємо, але це їхня війна, а не наша», – сказав міністр закордонних справ Угорщини.

За його словами, Будапешт виступає за мирне врегулювання війни між Україною та РФ шляхом переговорів і підтримує канали комунікації з Росією.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції наголосив, що завдяки пожертві українських воїнів держави Європи можуть насолоджуватися мирним життям. За його словами, за українським народом стоїть, зокрема, незалежна Польща, вільні країни Балтії та Угорщина.

Додамо, що Угорщина під керівництвом прем’єр-міністра Віктора Орбана проводить проросійську політику, систематично критикуючи Україну, блокуючи допомогу ЄС та виступаючи проти санкцій щодо РФ. Так, нещодавно угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан назвав пришвидшений вступ України до ЄС оголошенням війни Угорщині, а також назвав Київ ворогом Будапешта через його вимоги до Угорщини відмовитися від російських енергоносіїв.