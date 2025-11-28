Російський ЗРК «Бук М-1»

Бійці Сил безпілотних систем разом з розвідниками уразили три зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони. Про це у п’ятницю, 28 листопада, повідомили у телеграм-каналі СБС та опублікували відео ураження.

Участь у операції брали оператори батальйону Asgard Сил безпілотних систем та розвідники спецпідрозділу ГУР «Кабул 9». Для ураження російських цілей українські бійці використали далекобійні дрони, під удар потрапили: ЗРК «Бук-М1», «Бук-М2» та «Тор-М2». Загальна вартість комплексів російської ППО складає 60 млн грн.

«Ці комплекси є ключовими елементами системи ворожої ППО противника на оперативно-тактичній та оперативній глибині. Їхнє знищення суттєво послаблює прикриття важливих районів та стратегічних об’єктів», – наголосили українські військові.

Додамо, що «Бук» – сімейство радянських та російських самохідних зенітно-ракетних комплексів, що призначені для боротьби крилатими ракетами, керованими бомбами, літаками, гелікоптерами, БПЛА тощо. ЗРК здатні уражати цілі на малих та середніх висотах (від 30 м до 14-18 км). Також ці комплекси можуть працювати в умовах інтенсивної радіопротидії. «Бук М-1» – це перша версія ЗРК з цього сімейства, перші його випробування почались у 1982, після чого комплекс надійшов на озброєння росіян.

«Бук-М2» – більш сучасний ЗРК, був прийнятий на озброєння російської армії у 1992 році. Його також можна застосовувати використовують для обстрілу надводних радіоконтрастних цілей.

«Тор-М2» є однією з сучасних модифікацій комплексів «Тор» – всепогодних тактичних ЗРК, призначених для протиповітряної і протиракетної оборони. «Тор-М2» почав надходити на озброєння російської армії у 2016 році. ЗРК цієї моделі, на відміну від своїх попередників, здатний вести вогонь на ходу без зупинок. «Тор-М2» комплектується вдвічі збільшеним боєкомплектом (до 16 ракет). ЗРК здатний уразити цілі на відстані до 15 км та на висоті до 10 км.