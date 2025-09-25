СБС атакували газорозподільчі станції на Луганщині

В ніч на четвер, 25 вересня, українські військові завдали ударів по трьох газорозподільчим станціям окупантів на Луганщині. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним «Мадяр».

Як розповів Роберт Бровді, успішну операцію здійснили військові 14 полку Сил безпілотних систем. Українські бійці за допомогою дронів вдарили по ГРС «Щастя», яка постачає газ для Луганської теплової електростанції.

Також під удар українських безпілотників потрапила ГРС «Северодонецьк», що в Сіверськодонецьку. Ця станція, зокрема, постачає газ на підприємство хімічної промисловості «Азот». На цьому заводі виробляють аміак та хімікати, що використовуються у вибухівках. Третім ураженим об’єктом стала ГРС «Новопсков».

Нагадаємо, 21 вересня стало відомо, що Сили безпілотних систем знищили наступальний шляхопрокладач ІМР-3М росіян. Цю машину окупанти використовували для розчищення шляху моторизованим військам у складних умовах наступу.