НАТО зірвало навчання росія з випробовування секретної зброї

Військові Великої Британії, Норвегії та США завадили російським військовим провести навчання в арктичних водах поблизу віддаленого архіпелагу Шпіцберген (Норвегія). Росіяни проводили навчання на підводних човнах із використанням секретної зброї, призначеної для виведення з ладу підводних кабелів. Про це у четвер, 10 вересня, повідомило інформаційне агентство Reuters із посиланням на власні джерела.

За даними двох співрозмовників Reuters, спецоперацію проводило Головне управління глибоководних досліджень Міноборони Росії. Росіяни в арктичних водах імітували розгортання секретної зброї, призначеної для диверсій проти підводних кабелів у разі конфлікту з НАТО. Сили Великої Британії, Норвегії та США вистежили російські субмарини та завадили їм провести навчання. Після цього росіяни залишили арктичні води.

Reuters припускає, що цілями росіян могли бути два підводні волоконно-оптичні кабелі завдовжки 1,4 км, які з'єднують Шпіцберген із материковою Норвегією та пролягають на глибині 2 700 метрів. Вони передають дані з найбільшої у світі наземної супутникової станції SvalSat.

«Завдяки нашій спільній операції ми чітко дали Росії зрозуміти, що вона не може діяти таємно. Ми чітко дали зрозуміти російській владі, що будь-яку спробу атакувати нашу критичну інфраструктуру буде виявлено, а винні понесуть за це відповідальність», – заявив міністр оборони Норвегії Торе Сандвік.

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Reuters зазначає, що деякі американські аналітики розвідки побоюються, що Росія може спробувати перевірити готовність НАТО до колективної оборони, передбаченої статтею 5 Північноатлантичного договору. За словами західних чиновників, одним із можливих елементів такої провокації може стати знищення підводних кабелів.

«Кабелі мають велике значення для глобального інтернет-з'єднання та фінансових операцій. Їхнє економічне та стратегічне значення зробило їх мішенями в минулих конфліктах, зокрема в Першій та Другій світових війнах, коли вони були критично важливими для доставки наказів телеграфом або телефоном», – зауважили журналісти.

Журналісти зазначають, що Міноборони Росії не відповіло на запит Reuters про коментар щодо інциденту в арктичних водах.

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Нагадаємо, у січні 2025 року генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про розгортання місії «Балтійський вартовий» (Baltic Sentry), у межах якої патрулюють найважливіші райони Балтійського моря. Таке рішення ухвалили на тлі пошкоджень підводних кабелів у Балтійському морі. У диверсіях підозрювали Росію.