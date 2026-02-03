ЗСУ завдали вогневого ураження по ворожих об'єктах

У ніч на 2 та 3 лютого Сили оборони України завдали низки ударів по військових об’єктах росіян. Уражені цілі перебували на окупованих українських територіях та в Росії. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Так, у ніч на 3 лютого було уражено навчальний центр підготовки пілотів та виробництва FPV-дронів росіян у районі селища Комиш-Зоря на тимчасово окупованій території Запорізької області. Також поблизу Хліборобного зафіксовано ураження місця зосередження особового складу противника.

Окрім того, 2 лютого підрозділи Сил оборони завдали удару по скупченню живої сили ворога в районі села Теребрено Бєлгородської області РФ.

У районі села Баранівка на ТОТ Донеччини було уражено російську станцію радіоелектронної боротьби.

Українські військові також підтвердили знищення важкої вогнеметної системи ТОС-1А «Солнцепьок» противника, яку Сили оборони уразили на території Бєлгородської області РФ 2 лютого.