Російський фрегат проєкту 11356 «Адмірал Ессен»

У ніч на 9 вересня Департамент активних дій ГУР Міноборони спільно зі Силами оборони України провів deepstrike-операцію в Новоросійську, під час якої було уражено російський фрегат «Адмірал Ессен». Про це повідомила пресслужба ГУР.

У межах операції українські військові завдали удару по об’єктах інфраструктури російської військово-морської бази в Новоросійську. Серед уражених цілей також опинився фрегат проєкту 11356 «Адмірал Ессен».

Після атаки на палубній надбудові російського корабля спалахнула пожежа.

Корабель «Адмірал Ессен» – багатоцільовий корабель дальньої морської зони, здатний застосовувати крилаті ракети «Калібр», вести протичовнову боротьбу, прикривати корабельні угруповання від повітряних загроз та забезпечувати супроводження конвоїв. За оцінками Forbes Ukraine, орієнтовна вартість російського фрегата становить 520 млн доларів.

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Нагадаємо, уранці 9 вересня командувач Сил безпілотних систем Робер «Мадяр» Бровді повідомив, що українські дрони атакували військово-морську базу в Новоросійську. Унаслідок удару росіяни втратили низку військових плавзасобів, у тому числі й ракетоносії. Також СБС знищили палубний винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8 в Анапі.