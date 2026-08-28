Внаслідок атаки на НПЗ сталася пожежа

Уранці 28 серпня дрони українського виробника Fire Point досягли російського Ярославля та вдарили по території одного з найбільших нафтопереробних заводів Росії – «Славнєфть-ЯНОС». Про це повідомили на сторінці Fire Point в телеграмі.

Про вибухи у Ярославлі, розташованому за близько 700 км від кордону з Україною, повідомили місцеві мешканці близько 07:00. Очевидці зафіксували безпілотники, які летіли в напрямку місцевого НПЗ, а також чули вибухи.

На відео, поширених у мережі, видно сильне задимлення на території НПЗ «Славнєфть-ЯНОС» в Ярославлі. На кадрах видно, що виникло щонайменше два загоряння.

«Сили оборони України уразили Ярославський НПЗ за допомогою БпЛА FP-1», – повідомили у компанії Fire Point.

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Зазначимо, FP-1 – це далекобійний дрон, який розробили для ураження цілей на стратегічній глибині. Він здатний долати відстань до 1600, а його бойова частина важить приблизно 120 кг.

Уражений українськими дронами завод «Славнефть-ЯНОС» уражали щонайменше сім разів від початку року. Востаннє його атакували дрони 6 серпня, внаслідок чого на території НПЗ виникла пожежа.

Зазначимо, «Славнефть-ЯНОС» – є найбільшим нафтопереробним підприємством на півночі Росії та входить до п'ятірки найбільших НПЗ країни. Потужність заводу становить близько 15 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне стандарту Євро-5, авіаційний гас, мазут, бітуми та мастила.