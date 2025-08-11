Російських окупантів було ліквідовано внаслідок удару високоточним засобом ураження

Українські війська завдали удару по командному пункту в тимчасово окупованій Донецькій області. Унаслідок атаки загинули російські офіцери й командир. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ 11 серпня.

За інформацією відомства, під удар потрапив пункт управління 85-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ на тимчасово окупованій Донеччині.

«За попередніми даними, в результаті удару високоточним засобом ураження ліквідовано командира бригади на позивний "Днєпр" та п’ять осіб оперативного складу», – ідеться в повідомленні.



Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

Нагадаємо, 10 серпня Повітряні сили ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту росіян в районі окупованих Олешок на Херсонщині. У результаті удару вдалось ліквідували щонайменше 25 російських військових, у тому числі офіцерів.