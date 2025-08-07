ЗСУ за допомогою дрона знищили міст у Бєлгородській області
Раніше росіяни замінували міст протитанковими мінами
Український ударний дрон підірвав бетонний міст у Бєлгородській області Росії. Відео бойової операції опублікувала пресслужба 3-ї окремої важкої механізованої бригади, відомої як «Залізна бригада», в четвер, 7 серпня.
Зазначається, що російська армія давно використовувала цю споруду для перекидання техніки та особового складу. Побоюючись прориву українських підрозділів, окупанти замінували міст протитанковими мінами ТМ-62.
Міни виявили українські розвідники. Після цього бійці батальйону ударних безпілотників оперативно запустили на міст ударний FPV-дрон з вибуховою бойовою частиною.
«Дрон з вибухівкою фактично став детонатором. У результаті – епічна картина!» – кажуть в «Залізній бригаді».
За даними OSINT-аналітика Blinzka, знищений міст розташовувався поблизу села Новопетрівка Бєлгородської області РФ.
