Наслідки атаки БпЛА на міст в Бєлгородській області

Український ударний дрон підірвав бетонний міст у Бєлгородській області Росії. Відео бойової операції опублікувала пресслужба 3-ї окремої важкої механізованої бригади, відомої як «Залізна бригада», в четвер, 7 серпня.

Зазначається, що російська армія давно використовувала цю споруду для перекидання техніки та особового складу. Побоюючись прориву українських підрозділів, окупанти замінували міст протитанковими мінами ТМ-62.

Міни виявили українські розвідники. Після цього бійці батальйону ударних безпілотників оперативно запустили на міст ударний FPV-дрон з вибуховою бойовою частиною.

«Дрон з вибухівкою фактично став детонатором. У результаті – епічна картина!» – кажуть в «Залізній бригаді».

За даними OSINT-аналітика Blinzka, знищений міст розташовувався поблизу села Новопетрівка Бєлгородської області РФ.

Potential location: Novopetrovka (Новопетровка), Belgorod Oblast, Russia at 50.12992, 37.75602 https://t.co/edf6d5YUhD @UAControlMap #geoconfirmed @GeoConfirmed

A mine bridge is blown with a drone by the 3rd heavy mechanized brigade of Ukraine, the former 3rd tank brigade. pic.twitter.com/mKfjwTrqv7 — blinzka (@blinzka) August 7, 2025

Як писав ZAXID.NET, 7 серпня в Краснодарському краї РФ після атаки дронів спалахнули пожежі на нафтопереробному заводі, військовій частині та залізничній станції.