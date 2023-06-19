Ракети летіли з акваторії Чорного моря

Сили протиповітряної оборони змогли знищити під час чергової ракетної атаки росіян на Одеську область чотири з чотирьох ракет типу «Калібр». Ракети летіли з акваторії Чорного моря, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у понеділок, 19 червня.

Приблизно о 2:20 ночі в Одесі повідомили про вибухи. Водночас в Одеській ОВА заявили, що в місті працює ППО. Пізніше в адміністрації підтвердили успішне збиття ракет.

«Одещина: нічна ракетна атака з акваторії Чорного моря. Військові підтверджують: усі 4 "Калібри" знищені. Дякуємо силам ППО», – повідомив Сергій Братчук.

Інформації про руйнування внаслідок падіння уламків чи постраждалих немає.

Зазначимо, 18 червня Сили оборони України ліквідували черговий ворожий гелікоптер Ка-52 «Алігатор». Вартість одного вертольота приблизно 16 млн, а за дві доби українські захисники знищили три таких гелікоптери.