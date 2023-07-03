Знищений російський безпілотник

У ніч на вівторок, 3 липня, українські захисники знищили 13 ворожих «Шахедів» із 17 запущених. Про це йдеться у ранковому зведенні Повітряних сил ЗСУ.

Як повідомляється, російські війська здійснили чергову атаку іранськими ударними дронами Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Загалом зафіксовано пуски 17 «Шахедів». У південних, східних та центральних областях працювала протиповітряна оборона.

«У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА Shahed-136/131. Решта – не досягли своїх цілей. Попередньо без втрат», - йдеться у повідомленні.

За минулу та поточну добу авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів, 15 із них – на вогневе ураження об’єктів, техніки, логістики та живої сили ворога.

Зауважимо, що на світанку 3 липня, близько 04:30, у Хмельницькій області пролунали вибухи, Повітряні сили та ОВА повідомили про роботу ППО. Перед тим в області через загрозу ворожих дронів було оголошено повітряну тривогу в кількох областях.