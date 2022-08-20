Зранку суботи, 20 серпня, Повітряні сили Збройних сил України збили чотири крилаті ракети у небі над Дніпропетровщиною. Вони були випущені з акваторії Чорного моря. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

«20 серпня близько 10 години ранку на Дніпропетровщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено чотири крилаті ракети «Калібр», які окупанти випустили з акваторії Чорного моря», – зазначено у повідомленні.

«Крутий початок суботи від наших військових. Наша ППО збила над Дніпропетровщиною всі 4 ракети «Калібр», які росіяни скерували на область», – написав у своєму Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний згодом повідомив, що чотири ракети окупантів були збиті чотирма ракетами С-300.

«В районі м. Дніпро збито 4 ракети Калібр. Нами застосовано лише 4 ракети комплексу С-300», – написав Залужний.

Також у Генштабі повідомили, що близько 9:00 зенітники Повітряних сил збили ще один ворожий БпЛА.