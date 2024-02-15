Вранці 15 лютого російські окупанти здійснили ракетну атаку на Хмельниччину. Є пошкодження на об'єктах інфраструктури та житлових об'єктах. Унаслідок падіння уламків постраждали троє людей.

Про наслідки атаки перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив у Facebook.

«Наші сили ППО знищили повітряну ціль ворога. Внаслідок збиття повітряного об’єкта сталося загоряння приватного будинку. Працюють всі відповідні служби. За уточненою інформацією, на жаль, маємо 3 потерпілих: чоловік 1992 року народження та жінка 1971 року народження в стані середньої важкості, жінка 1939 року народження в шоковому стані», – повідомив він.

Додамо, що повітряна тривога в області лунала від 05:01 до 07:10. Загалом унаслідок ракетної атаки вибухи пролунали у Львові, Дніпрі, на Київщині, Полтавщині, Запоріжжі й Хмельниччині. У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що українські військовослужбовці збили 13 із 26 ракет різних типів, які росіяни випустили зранку 15 лютого по Україні.