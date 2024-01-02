ППО знищила 10 гіперзвукових ракет «Кинджал»

Сили протиповітряної оборони знищили під час масованої ракетної атаки Росії на Україну понад 70 ракет. Із них – 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із винищувачів МіГ-31К, повідомив у вівторок, 2 січня, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«У ніч на 2 січня 2024 року ворог повторив масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому – 29 грудня 2023 року. Атаковано цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об’єкти. Основний напрямок удару – столиця України», – повідомив Валерій Залужний.

З вечора 1 січня росіяни запустили першу хвилю атаки, застосувавши дрони-камікадзе Shahed-136/131. Усі 35 безпілотників було знищено.

«Уранці ворог застосував стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. 16 літаків вийшли на рубежі пуску близько 6.00 і запустили не менше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Із 07:30 було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал” із винищувачів Міг-31К», – уточнив Головнокомандувач ЗСУ.

Окрім того, Росія випустила по Україні три крилаті ракети «Калібр» із Чорного моря, а також 12 ракет, які летіли по траєкторії типу Іскандер-М/С-300/С-400. До того ж росіяни застосували чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П з літаків Су-35.

Загалом, за попередніми підрахунками, Росія випустила по Україні 99 ракет різних типів. 72 боєприпаси знищили сили ППО спільно з підрозділами Сил оборони України.

За 2 січня було знищено такі цілі:

Усі 10 ракет Х-47М2 «Кинджал»;

59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

35 безпілотників Shahed 131/136;

Усі три крилаті ракети «Калібр».

ППО знищила більшість повітряних цілей, якими атакувала Росія

«Сьогодні вночі ворог фактично повторив атаку 29 грудня, як по типах ракет, так і за кількістю засобів повітряного нападу», – прокоментував обстріл командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зазначимо, від ракетної атаки окупантів найбільше постраждали Київ та Харків. Зокрема, у столиці є пошкодження у шістьох районах, частково зруйновано житлові будівлі та немає електроенергії у деяких районах. Внаслідок обстрілу постраждало щонайменше 43 людини. У Харкові від обстрілів росіян постраждало 45 людей, п’ятеро із них – діти. Ще одна жінка загинула внаслідок атаки.