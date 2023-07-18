У Силах територіальної оборони Збройних сил України сформували підрозділ аеророзвідки «Очі яструба».

Про новостворений інноваційний підрозділ йдеться в матеріалі «Українського радіо», опублікованому ввечері 17 липня.

Як пояснив його командир, підполковник Андрій Сухін, унікальність підрозділу в тому, що різноманітні засоби розвідки об’єднали в одну систему.

«Ми застосовуємо не один-два види чи засоби авіарозвідки, а всі наявні: від наземних камер і найменших комерційних коптерів до великих дронів, які літають десятки годин. При зборі й обробці розвідувальної інформації ми використовуємо також супутникові дані. Завдяки такому комплексному використанню ми бачимо ворога набагато раніше, ніж він нас», – розповів Сухін.

Командир окремого взводу тактичних безпілотних авіаційних комплексів, боєць з позивним «Цвях» вважає головною цінністю безпілотних технологій те, що вони допомагають зберегти життя військових.

«Залежно від технологій кожного борта він може залетіти на різну дальність, починаючи від маленьких, які літають на 3 км, і закінчуючи тими, які літають на 1000 км. У нас в підрозділі немає ще таких стратегічних комплексів, ми очікуємо появи саме великих бортів», – сказав він.

Підрозділ аеророзвідки ТРО «Очі яструба» поставив собі за мету зібрати 317 млн грн на комплектування. На зібрані кошти купуватимуть безпілотники, камери спостереження, баґґі (швидкохідні автомобілі високої прохідності), комп’ютерну техніку, старлінки та рації, тобто всю техніку, потрібну для комплексної роботи аеророзвідки, розповів командир підрозділу Андрій Сухін.

Представники підрозділу «Очі яструба» переконані, що їхні напрацювання будуть корисні і після перемоги. Зокрема, аеророзвідка може допомагати локалізовувати та контролювати стихійні явища, такі як пожежі чи повені. Вже сьогодні дрони активно використовують в агросекторі.

Зауважимо, що До збору коштів для «Очей яструба» долучились Фонд освітніх ініціатив та Фонд «Повернись живим». Амбасадорами проекту стали український актор і режисер Ахтем Сеїтаблаєв та український телевізійний ведучий і продюсер Ігор Кондратюк. Аеророзвідники заявляють, що можуть ефективно покрити площу в 960 квадратних кілометрів.