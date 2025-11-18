Ночами температура опускатиметься нижче 0

На Буковині прогнозують поступове зниження температури вдень та вночі й перший сніг. З 18 по 22 листопада температура опуститься нижче 0° увечері та вночі, вдень – буде трохи тепліше. У горах прогнозують мороз. Про це йдеться в телеграм-каналі Чернівецького обласного центру з гідрометеорології.

У Чернівцях та області 18 листопада синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненням. Уночі місцями невеликий дощ з мокрим снігом. Удень невеликий дощ, в горах з мокрим снігом.️ Вітер – північно-західний 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с.️️ Температура вночі 0-5° тепла, в горах від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла, в горах від 2° морозу до 3° тепла.

У️ середу, 19 листопада, очікують хмарну погоду з проясненням. Вночі невеликий мокрий сніг️, а от вдень дощ та мокрий сніг️. Вітер ️південно-східний 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, в горах 1-6° морозу,

вдень 0-5° тепла.

У️ четвер, 20 листопада, буде хмарна погода з проясненням. Вночі без опадів, вранці та вдень місцями невеликий дощ. Вітер ️південно-східний 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, в горах 1-6° морозу, вдень 4-9°тепла.

У п’ятницю, 21 листопада, синоптики прогнозують погоду вночі без істотних опадів, вдень дощ. Температура вночі 0-5° тепла, в горах від 3° морозу до 2° тепла, вдень 5-10° тепла.

У суботу, 22 листопада, вночі буде невеликий мокрий сніг, вдень дощ та мокрий сніг, в горах – також мокрий сніг. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, в горах 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла, в горах 0-5° морозу.